الرئيس اللبنانى يطالب بتسمية الفاسدين بوضوح

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم ، قال عون إن "أول خطوة فى محاربة الفساد هى فى تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح"، معتبرًا أن تعميم التهمة يصب فى مصلحة الفاسدين "لأنه تجهيل للفاسد الحقيقى وتضليل صريح للرأى العام".

ويعانى لبنان من مجموعة من الأزمات على الصعيد المالى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، والتى يرجع اللبنانيون أسبابها الرئيسية إلى منظومة الفساد المتحكمة فى البلاد منذ عشرات السنين، والتى قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب فى أغسطس الماضى، أنها منظومة فساد أكبر من الدولة.