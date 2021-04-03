نائب وزير الحج والعمرة: وضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بدء الاستعداد لإستقبال المعتمرين فى شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن الوزارة وضعت كافة الاشتراطات الصحية اللازمة خلال موسم العمرة فى الشهر المبارك.





وفى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، قال نائب وزير الحج والعمرة: "نطبق الاشتراطات الصحية بصرامة فى الحرمين الشريفين" لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أن المملكة قامت بعمل إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين. وأضاف نائب الوزير السعودى، أنه جرى تطعيم جميع العاملين فى الحرم المكى ضد فيروس كورونا المستجد.

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