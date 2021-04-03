الاتحاد الأوروبى يرحب برفع العقوبات الأمريكية عن الجنائية الدولية

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت فى عهد إدارة ترامب عقوبات مالية على بنسدوا ومسؤول رفيع آخر فى المحكمة، ومنعتهما من الحصول على تأشيرات بعدما فتحت المدعية تحقيقا على خلفية شبهات بارتكاب عسكريين أمريكيين جرائم حرب فى أفغانستان.
وجاء قرار إدارة الرئيس الحالى جو بايدن، أمس الجمعة، بإعلان إلغاء الإجراءات فى وقت تسعى لتبنى نهج تعاونى أكثر حيال حلفائها، على حد بيان واشنطن.
وفى بيانه، قال مسؤول شؤون الاتحاد الأوروبى الخارجية جوزيب بوريل: "تؤكد هذه الخطوة المهمة على التزام الولايات المتحدة حيال المنظومة الدولية القائمة على قواعد معينة"، لافتًا إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا مهما فى إنصاف ضحايا بعض أفظع الجرائم فى العالم، وتكتسب حماية حياد المحكمة الجنائية الدولية القضائى واستقلالها أهمية بالغة فيما يتعلق بفعاليتها وأدائها".
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبى "يدعم بشكل ثابت المحكمة والطابع العالمى لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية"، مشددًا على أن الاتحاد سيقف إلى جانب جميع الشركاء للدفاع عن المحكمة فى وجه المساعى الرامية لعرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولى للقضاء الجنائى".
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