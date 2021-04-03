أخبار اليمن : تشمل 3 محافظات.. تنبيه من أمطار رعدية وتدفق السيول

تشمل 3 محافظات.. تنبيه من أمطار رعدية وتدفق السيولنبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما نبه المواطنين، في محافظات (إب، تعز وريمة) إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التواجد في بطون الأودية وممرات السيول خلال الساعات المقبلة وخاصة في فترة ما بعد الظهيرة والمساء.

وتوقع المركز في نشرته اليوم أجواء صحوة في المرتفعات الجبلية أثناء الليل تتحول إلى غائمة جزئيا أثناء النهار مع تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة خفيفة على الأجزاء الغربية لمحافظات (صنعاء، ذمار والمحويت) وأمطار خفيفة إلى معتدلة قد يصاحبها الرعد أحيانا على المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات (تعز، إب وريمة) وذلك في فترة ما بعد الظهيرة.

وبحسب المركز ستكون الأجواء في المناطق الساحلية، صحوة ورطبة بشكل عام أثناء الليل والصباح الباكر، مع تشكل السحب المنخفضة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها وقد يرافقها هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية، وخفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً واتجاهها شمالية غربية على السواحل الغربية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة وجافة بشكل عام وحارة أثناء النهار ومعتدلة نسبياَ أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناَ مثيرة للأتربة والغبار.

وذكر أن الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياَ والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 5 إلى 15 عقدة.

