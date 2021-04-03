مباحثات بين ليفربول وصلاح.. والهدف تمثيل مصر في الأولمبياد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لإجراء محادثات مع نجمه محمد صلاح، بناء على طلب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتعلق بإدراجه في تشكيلة المنتخب لخوض دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وحسبما ذكر موقع "ليفربول إيكو"، المتخصص بأخبار "الريدز"، فقد تلقى النادي خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب الإذن بضم محمد صلاح إلى تشكيلة الفريق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية هذا العام في طوكيو.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية، يوم 22 يوليو، وستقام المباراة النهائية في 7 أغسطس.

وفي حال مشاركة صلاح في الأولمبياد، فسوف يغيب عن جانب من التحضيرات لليفربول للموسم الجديد، والذي يبدأ في 14 أغسطس.

كذلك يخشى مسؤولون في ليفربول غياب صلاح عن بداية الموسم الكروي الجديد للدوري الإنجليزي، وهو أمر مرتبط بالتعديلات التي ستطرأ على قوانين السفر والحجر الصحي، في ضوء التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ولا يعد ليفربول ملزما بالسماح لصلاح بالمشاركة مع منتخب بلاده، كما تشير تقارير إعلامية إلى تردد المدرب يورغن كلوب في الموافقة على الطلب المصري.

وذكر "ليفربول إيكو" أن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن الجانب المصري أجرى اتصالات رسمية مع ليفربول، الذي يعتزم الحديث مع صلاح قبل اتخاذ قرار مشاركته مع المنتخب.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد مثّل مصر في أولمبياد لندن 2012، بعد وقت قصير من انضمامه إلى بازل، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما.