3 آلاف.. البرازيل تسجل حصيلة وفيات قياسية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت البرازيل، اليوم السبت، تسجيل 2922 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات فى البلد اللاتينى إلى 328.206 وفاة جراء الوباء.





كما أكدت السلطات الصحية فى البرازيل تسجيل 70.238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 12.9 مليون إصابة مؤكدة. وكان الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو تعهد فى تغريدة بأن توفر الحكومة ثلاثة آلاف طبيب لمكافحة تفشى وباء كورونا، وبأنه سيكون آخر من يتلقى جرعة اللقاح المضاد للوباء باعتباره قدوة فى بلاده. وفى سياق متصل، أظهرت البيانات الصحية ف البرازيل توزيع 23.7 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا فى البلاد حتى اليوم، حيث يقدر معدل التطعيم هناك بنحو 1.11 مليون جرعة فى اليوم الواحد.

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