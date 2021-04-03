الكاظمى لماكرون: حريصون على تعاون وتبادل متزن مع الشركاء الدوليين

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، أن بلاده ماضية فى بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، بعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد.





وبحث الكاظمى - خلال اتصال هاتفى تلقاه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أطر العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلًا عن التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسى بمواقف العراق فى هذا المجال، وجهودها التى تصب فى صالح تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا دعم بلاده للعراق والرغبة فى توسيع التعاون، لاسيما اقتصاديا ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار فى العراق بمختلف القطاعات.

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