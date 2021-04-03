مقتل 14 شخصا فى هجوم على قاعدة عسكرية غرب نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وهاجم نحو 200 مسلح قاعدة فى منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية فى نيجيريا وقوع الهجمات اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".