الوفد السودانى يصل كينشاسا للمشاركة فى اجتماعات سد النضهة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة، أن وفد الخبراء السودانيين سيجتمع بعد قليل بالوسطاء الكونغوليين.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس السبت، يزور العاصمة الكنغولية كينشاسا وفد السودان الذى يضم وزيرة الخارجية مريم الصادق، ووزير الرى والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، للمشاركة فى اجتماعات سد النهضة الاثيوبى برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الإفريقى.

وأشارت الوكالة إلى أن وفد السودان يشارك فى هذه الجولة من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذى لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية، خاصة مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقى، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح كل الاطراف.