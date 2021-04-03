أخبار اليمن : الاثنين المقبل.. صنعاء تستضيف مؤتمر التجارة الالكتروني الثاني

الاثنين المقبل.. صنعاء تستضيف مؤتمر التجارة الالكتروني الثانييبدأ الاثنين المقبل في العاصمة صنعاء مؤتمر التجارة الإلكترونية الثاني في اليمن، والمعرض المصاحب له، ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالشراكة مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.

ويهدف المؤتمر في ثلاثة أيام، الى تقديم حلول لتعزيز التجارة الإلكترونية لمواكبة التطورات وتعزيز ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية، وفقا للمعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن المؤتمر سيركز على متابعة الاتجاهات والتغيرات التكنولوجية للتجارة الإلكترونية وتوحيد جهود معالجة الدفع وخدمات التجارة الإلكترونية ومستقبل التحول الرقمي في اليمن والتطرق للتغيرات المتوقعة على القطاعات والتأثيرات التي ستنعكس على التجارة التقليدية.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر التطرق للأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية فيما يخص الحماية وأمن المعلومات والبيانات للمتعاملين بها ودورها في تمكين المرأة والشباب والتجارب الوطنية والعلمية والتعرف على مدى التعامل التجاري الإلكتروني في السوق اليمني.

وحث الوزير الدرة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على التركيز على بناء القدرات المؤسسية والإدارية بالاستفادة من التقنيات التكنولوجية لتطوير أعمال التجارة الإلكترونية.

وأكد الدرة في تصريح نشرته وكالة سبأ، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتهيئة البيئة الاقتصادية والقانونية والتقنية بما يساعد على التوجه نحو التحول الرقمي للاقتصاد اليمني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات .. مبيناً أنه تم تشكيل لجنة وزارية من المستشارين والإدارة القانونية لإعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية لحماية حقوق التاجر والمستهلك.

من جهته أشار مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى أنه سيتم خلال المؤتمر التعرف على وسائل تعزيز دور التجارة الإلكترونية في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وأحدث المستجدات التكنولوجية العالمية وتطوير عمل المنصات والمتاجر الإلكترونية.

وبين أنه سيتم استعراض دور المؤسسات العلمية والبحثية للتوعية حول التجارة الإلكترونية والتوسع في التخصصات الأكاديمية والمهنية ومدى مساهمة ذلك في رفد سوق العمل الإلكتروني بكوادر متخصصة .. لافتاً إلى أهمية رفع مستوى الوعي ورفع ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية وتفعيل المنافسة في الأسواق وتوسيع نطاق سوق التجارة الإلكترونية.

وأكد قفلة أهمية التوجه نحو التجارة الإلكترونية بالاستفادة من المزايا التي تحققها لكل من التاجر والمستهلك والمجتمع في توفير الوقت والجهد والتكاليف.

من جهتها أوضحت المدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية وفاء العريقي أن المؤتمر سيناقش أربعة محاور حول دور التحول الرقمي في تعزيز التنمية المستدامة ودور الحكومة في تعزيز التجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي وكذا دور القطاع الخاص ومستقبل التجارة الإلكترونية في اليمن والفرص الواعدة في هذا الجانب.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيرافقه تنظيم معرض عن أحدث التقنيات في التجارة الإلكترونية والتجارب الدولية والمحلية والمؤسسات الرائدة في هذا الجانب.

وأكدت العريقي أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمزايا التجارة الإلكترونية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الوعي المجتمعي في هذا المجال.

