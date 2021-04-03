فيديو: بعد مقتل 50 شخصا.. الرئيس الصينى ينعى ضحايا قطار تايوان

جدة - نرمين السيد - وأعرب شى عن بالغ قلقه إزاء الحادث الذى أدى إلى وقوع خسائر كبيرة، وقدم خالص التعازى إلى أسر المتوفين وأعرب عن تعاطفه مع المصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل، حسبما أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية.

وبدأت فرق الإنقاذ فى تايوان، اليوم السبت 03 أبريل 2021 إزالة عربات القطار المقلوبة غداة أسوأ حادث للسكك الحديد فى الجزيرة منذ عقود أودى بحياة 50 شخصا على الأقل، فيما تم تنكيس أعلام البلاد التى يخيم عليها الحزن والصدمة.

وتم نقل أكثر من 175 شخصا إلى المستشفيات، ومن ضمن القتلى مواطن فرنسى، وروى الناجون شهادات مروعة عن المأساة داخل القطار بعد الحادث، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وأفاد مسؤولون، أمس الجمعة أنّ الحادث المروع سببته آلية بناء لم تكن مركونة بشكل صحيح انزلقت وصولا إلى خط السكك الحديد.

واصطدم قطار يتألف من ثمانى عربات وكان يقل 480 راكبا فى بداية عطلة نهاية أسبوع عامة طويلة بالآلية فيما كان يدخل نفقا قرب مدينة هواليين الساحلية فى شرق البلاد.

وأمرت وزارة الداخلية بتنكيس جميع الأعلام لمدة ثلاثة أيام، فيما قامت الرئيسة تساى إينج وين بزيارة الجرحى فى مستشفيات هواليين.