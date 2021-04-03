الأسطول الخامس الأمريكى : نقدر جهود مصر لضمان أمن الملاحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - أعرب قائد الأسطول الخامس الأمريكى الفريق صمويل بابارو ، مساء اليوم السبت، عن تقديره للجهود التى تبذلها السلطات المصرية؛ لضمان أمن الملاحة فى قناة السويس، حسبما أفادت قناة "العربية".





ويأتى تصريح قائد الأسطول الأمريكى، بعدما عبرت أمس الجمعة، حاملة الطائرات الأمريكية، ايزنهاور المجرى الملاحى لقناة السويس، رفقة بعض القطع البحرية الأخرى للجيش الأمريكى، ضمن قافلة الشمال. وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، اكتمال عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن".

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