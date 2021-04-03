أبطال إفريقيا.. الأهلي يتعادل مع المريخ ويعبر لربع النهائي

انتهت مباراة فريق المريخ السوداني لكرة القدم مع نظيره الأهلي المصري، بالتعادل 2-2، في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.
وبهذه النتيجة أمام المريخ السوداني، يتأهل فريق الأهلي المصري إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني.
وتم إحراز هدفي المريخ السوداني من رمضان عجب في الدقيقة 26، وسيف الدين بخيت في الدقيقة 36، فيما سُجل هدفا الأهلي من بدر بانون عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 81، وياسر إبراهيم في الدقيقة 90.
وتمكن المريخ السوداني من تعزيز رصيده إلى نقطتين بعدما كانت له نقطة واحدة، بينما رفع الأهلي المصري رصيده إلى 8 نقاط حصيلة، إثر في مباراتين أمام المريخ السوداني وفيتا كلوب بالكونغو.
وكان الأهلي المصري قد تعادل مع فيتا بالقاهرة، والمريخ السوداني في الخرطوم، بينما مُني بخساراة واحدة من سيمبا في تنزانيا.
وتمكن الأهلي من تحقيق نصر مهم، خلال الجولة الماضية، أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.
وفي الشوط الثاني، زاد الأهلي هجومه على مرمى المريخ السوداني في مسعى إلى تقليص الفارق، إلى أن حصل على ركلة جزاء نفذها بدر بانون محرزاً هدف الأهلي الأول في الدقيقة.
وفي الدقيقة التسعين، وقبل دقائق من نهاية المباراة، استطاع عادل ياسر إبراهيم أن يضيف الهدف الثاني، فعدل النتيجة.
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