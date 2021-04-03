التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا وشيكا جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم السبت، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، جنوبي البحر الأحمر.

وأكد التحالف استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، بحسب ما نقلت رويترز.

وفي 28 مارس الماضي، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للميليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

ويوم الخميس الماضي، نقل التلفزيون السعودي عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله إنه دمر صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه في اليمن.

وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الصاروخ كان يجهز للإطلاق صوب محافظة مأرب.

ويرفض الحوثيون المتحالفون مع إيران مقترحا لوقف إطلاق النار تقدمت به الرياض الشهر الماضي.

وفي مارس الماضي، اعترضت قوات التحالف طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

ونبه التحالف العربي إلى استمرار محاولات ميليشيات الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.