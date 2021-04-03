جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية- إن أبطال الجيش تعاملوا مع عناصر حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد الموقع العسكرية فى جبهة الكسارة، مؤكداً سقوط جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش.
وأوضح أن عناصر الجيش استعادوا كل ما بحوزة عناصر الميلشيا الحوثية من أسلحة وذخائر متنوعة، فيما دمّرت مدفعية الجيش طقماً حوثياً كان يحمل ذخائر، وبالتزامن، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عددًا من الأطقم الحوثية، كانت تحمل تعزيزات فى طريقها إلى الجبهة، وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية.
كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات متفرقة للميلشيا الحوثية غرب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر بشرية ومادية كبيرة غرب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.