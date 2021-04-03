عاجل.. اعتقالات فى صفوف شخصيات أردنية بينها الشريف حسن بن زيد

جدة - نرمين السيد -
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مصدر أمنى، اليوم السبت، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.
وأضاف المصدر أن التحقيق فى الموضوع جار، دون ذكر الأسباب الأمنية.
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