عاجل.. مقتل 5 أشخاص فى تفجير انتحارى فى مقهى بمقديشيو

جدة - نرمين السيد - وقال مقاتلون تابعون لحركة الشباب الإرهابية فى الصومال، فى وقت ساباق اليوم السبت، إنهم شنوا هجومًا على قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطنى الصومالى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وحسبما ذكرت إذاعة "شبيلى" وعدد من المواقع الإخبارية المحلية، قال شهود عيان إن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربى العاصمة مقديشيو تعرضتا لانفجارين.

وأشار الشهود إلى أن انفجارًا ثالثًا استهدف قافلة من القوات الصومالية كانت تندفع إلى القواعد من العاصمة بعد الهجوم.

ولم تشر التقارير إلى الضحايا أو المصابين جراء الهجمات حتى اللحظة.