العربية: الاعتقالات فى الأردن مستمرة وشملت 20 شخصا على الأقل

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جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر أن الاعتقالات فى الأردن مستمرة وشملت للآن شخصيات أمنية وعشائرية، وأن جميع من تم اعتقالهم فى الأردن على ذمة قضية أمنية واحدة.
وأوضحت أن الاعتقالات شملت مرافقين ومقربين من الأمير حمزة، وشخصيات عسكرية ومدنية، مضيفة أن التحقيقات بدأت بالفعل مع الشخصيات التى تم اعتقالها.
ولفتت القناة إلى أن هناك بيان أردنى مرتقب الليلة لتوضيح الاعتقالات التى نفذت اليوم.
وكشفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فى وقت سابق اليوم السبت، عن حملة اعتقالات فى صفوف شخصيات أردنية بينها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، لأسباب أمنية دون توضيحها.
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