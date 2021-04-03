جدة - نرمين السيد - أصدر والى ولاية شمال دارفور "غرب السودان" محمد حسن عربى، اليوم السبت، قرارا بإعلان حالة الطوارئ بمحلية السريف اعتبارا من اليوم للحد من الأحداث المؤسفة التى شهدتها المحلية.





وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القرار تضمن تفويض قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية والمحلية، وذلك باستخدام القوة القانونية لتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة لها. وكان عد من الأشخاص قتلوا جراء نزاع قبلى شهدته المحلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان حالة الطوارئ فى محلية بشمال دارفور جراء نزاع قبلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.