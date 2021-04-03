بالفيديو .. الطراونة : إيران حاولت تصدير ثورتها إلى الأردن

دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة، إن إيران حاولت تصدير ثورتها إلى الأردن، عن طريق محاولات لاختراق الصف الأردني.

وقال في فيديو ترويجي نشرته قناة "العربية" للجزء الثالث من مقابلته ضمن برنامج "الذاكرة السياسية" إنه "تم العثور على دولارات ومنشورات عن ولاية الفقيه، مع أشخاص تم ضبطهم".

وأضاف أن "من ضبط معهم الدولارات كانوا يريدون تجنيد أردنيين، كونه لا يوجد شيعة في الأردن".

وأعلنت القناة أن الجزء الثالث سيبث اليوم الجمعة، في الـ 19:30 بتوقيت غرينتش، 10:30 بتوقيت السعودية.

و"الذاكرة السياسية" هو برنامج حواري سياسي مدته 30 دقيقة، يستضيف كبار الشخصيات من صناع القرار الذين تولوا مناصب عامة لإلقاء الضوء على أحداث مهمة عايشوها من قرب، وكشف كواليس الحقبة التي عاصروها.