أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج محمد صلاح

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج محمد صلاحبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج محمد بن محمد يحيى صلاح أحد وجهاء هجرة قاعه بمديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

ونوه بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ومسيرته الاجتماعية الزاخرة بالأعمال الجليلة والسعي الحثيث لإصلاح ذات البين وتكريس الاستقرار في محيطه الاجتماعي وعلى مستوى المديرية والمحافظة..

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد علي محمدمحمد صلاح وإخوانه وكافة آل صلاح بمديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عزل وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن لا يريهم بعده ما يكرهون.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.