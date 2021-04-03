الرئيس الألمانى يدعو للاستعداد لقيود صارمة بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الألمانى، فرانك-فالتر شتاينماير، أن القيود المفروضة فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن هناك أخطاء تم ارتكابها فى مواجهة الوباء.





وقال الرئيس الألمانى فى كلمة توجه بها للشعب بمناسبة عيد الفصح، اليوم السبت، إن هناك نجاحات فى مكافحة الوباء حققتها بلاده، كما أن هناك إخفاقات، على حد سواء، حسمبا نقلت قناة "روسيا اليوم". واعترف شتاينماير بوجود "أزمة ثقة" وبارتكاب أخطاء فى الاختبارات والتطعيم والرقمنة. وأوضح شتاينماير أنه "بالنسبة للبعض، أصبح الإغلاق ليس مجرد مسألة دخل فقط، بل مسألة وجودية"، مؤكدا أنه يتفهم جيدا "فقدان الصبر وخيبة الأمل بسبب إخفاقات الأشهر الأخيرة". وقال إن موجة ثالثة من تفشى وباء كورونا بدأت الآن فى ألمانيا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب جهودا من جميع شرائح السكان، كما ستيطلب فرض قيود صارمة مرة أخرى.

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