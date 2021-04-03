وفاة الطبيب الاردني رزق الله ابو عليم بفيروس كورونا

دوت الخليج :- انتقل الى رحمة الله تعالى الطبيب رزق الله ابو عليم اثر اصابتة بفيروس كورونا . ونعت نقابة الاطباء الاردنية الدكتور رزق الله ابو عليم رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء المفرق والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب . وتقدمت نقابة الاطباء من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

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