فايز الطراونة : ضبطنا منشورات ودولارات إيرانية لتجنيد اردنيين - فيديو

دوت الخليج :- قال رئيس الديوان الملكي السابق الدكتور فايز الطراونة ان الاجهزة الامنية ضبطت منشورات لولاية الفقيه ودولارات ايرانية لتجنيد اردنيين في الاردن . وقال لبرنامج الذاكرة السياسية الذي تبثه قناة العربية : انه لا يوجد شيعة في الاردن ومن اجل ذلك تحاول ايران ان تخترق الصف الاردني . فيديو :

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