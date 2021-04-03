أخبار اليمن : الفلكي الشوافي: موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الأحد

الفلكي الشوافي: موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الأحد
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن موجة تقلبات جديدة في طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة المقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي نشاط للرياح الشمالية الشرقية يوم غدٍ الأحد مصحوبة بالغبار والأتربة تؤثر على الصحاري الداخلية والهضاب الشرقية ويمتد التأثير الى بعض المناطق الوسطى والمرتفعات الغربية،
وذكر الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، أن الرياح ستكون نشطه على باب المندب وسواحل لحج وتعز وجنوب الحديدة منتصف الإسبوع الجاري وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة، لافتاً إلى أن حالة البحر المتوقعة في باب المندب بين معتدل الى مضطرب الموج.
وأشار الشوافي إلى اسبوع شبه جاف مع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على أجزاء بسيطة من المرتفعات الجبلية الغربية والمناطق المحاذية، مؤكداً أن الهطول محدود وليس على نطاق واسع.
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