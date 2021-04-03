العراق: ضبط كدس عتاد من مخلفات (داعش)
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن ضبط كدس عتاد من مخلفات تنظيم (داعش) في محافظة نينوى.
ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري عن الخلية في بيان القول: إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني باللواء ٧٣ في الفرقة ١٥ من العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في قرية (السبيعية) التابعة الى قضاء تلعفر".
وأشار البيان إلى أن "الكدس احتوى ٨ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم و٦ أخرى عيار ٨٢ ملم ولغم أرضي ضد الدروع و١٢ قذيفة مدفع وعبوة ناسفة محلية الصنع، وقد تم معالجة وتفجير المواد من قبل مفرزة المعالجة الفرقة ١٥ دون حادث يذكر".
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