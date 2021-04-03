عاجل .. واشنطن : العاهل الأردنى شريك أساسى لنا وندعمه بشكل أساسى

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن دعمها للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، على خلفية حملة الاعتقالات التى نفذها الأمن الأردنى فى وقت سابق اليوم السبت.





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