عاجل.. وكالة الأنباء الأردنية تنفى اعتقال الأمير حمزة بن الحسين

جدة - نرمين السيد - نفت وكالة الأنباء الأردنية، قبل قليل، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من اعتقال الأمير حمزة بن الحسين بن طلال، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثانى بن الحسين العاهل الأردنى.





وقالت الوكالة الأردنية عبر حسابها بموقع "تويتر"، نقلا عن مصدر لها: الأمير حمزة ليس موقوفاً ولا يخضع لأى إجراءات تقييدية. وكشفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فى وقت سابق اليوم السبت، عن حملة اعتقالات فى صفوف شخصيات أردنية بينها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، لأسباب أمنية دون توضيحها.

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