عاجل.. السعودية تؤكد وقوفها بجانب الأردن فى إجراءاتها لحفظ الأمن والاستقرار

جدة - نرمين السيد - أكد الديوان الملكى السعودى، مساء اليوم السبت، أن المملكة تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثانى بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكى فى بيان "انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ". وتابع "فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها، لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين وصاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها فى ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثانى وسمو ولى عهده الأمين".

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