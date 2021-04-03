عاجل.. التعاون الخليجى يساند الأردن فى إجراءاتها لحفظ الأمن

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار فى الأردن الشقيق.





وأكد الحجرف، فى بيان عبر الموقع الرسمى لمجلس التعاون الخليجى، إلى أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقا، مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة، قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد. وأكد الحجرف دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثانى بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق، متمنيا للأردن الشقيق دوام الأمن والاستقرار فى ظل قيادة الملك عبدالله الثانى وسمو ولى عهده الأمين.

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