إيطاليا تسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا 

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 21261 إصابة و376 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع في الإصابات والوفيات مقارنة مع أمس الجمعة، الذي سجلت فيه 21932 إصابة و481 وفاة بالفيروس.

وتعتبر إيطاليا سابع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.