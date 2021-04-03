 حصيلة ضحايا عنف الانقلابيين في ميانمار تجاوزت 550 قتيلا 

أعلن نشطاء مناهضون لحكم العسكريين في ميانمار أن حصيلة ضحايا العنف من قبل قوات الأمن في البلاد تجاوز 550 قتيلا.
وجاء في بيان نشرته جمعية المساعدة للسجناء السياسيين (AAPP) في ميانمار، اليوم السبت، أنه "بحلول 3 أبريل، تم توثيق مقتل 557 شخصا على يد هذه الزمرة الانقلابية". وأوضح البيان أن الجمعية وثقت مقتل "7 أبطال" خلال يومي الجمعة والسبت. وأشارت الجمعية إلى أن الحديث يدور عن عدد الضحايا الموثق، مرجحا أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أكبر بكثير.
كما أورد البيان أن عدد المحتجزين بلغ 2658 وجرى صدور أحكام بالسجن في حق 38 منهم، مضيفا أن "أناسا عبر ميانمار يواصلون كفاحهم من أجل إنهاء الديكتاتورية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقام الجيش في ميانمار بانقلاب في البلاد في الأول من شهر فبراير الماضي واستولى على مقاليد السلطة، واعتقل مستشارة الدولة، أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت، وغيرهما من قادة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.
وتشهد ميانمار منذئذ احتجاجات غارمة في مختلف أنحاء البلاد، ترافقها اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
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