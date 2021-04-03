انت الان تتابع تفاصيل خبر الأردن الآن.. محاولة انقلاب فاشلة على الملك عبدالله الثاني منذ قليل واعتقالات موسعة لمسؤولين سابقين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا آخر أخبار الأردن الآن، وذلك بعد محاولة انقلاب فاشلة على الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعقب محاولة الإنقلاب الفاشلة، تم اعتقال مسؤولين بارزين سابقين بالمملكة، وعلى رأسهم الأمير حسن بن زيد، وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق.

الأردن الآن.. محاولة انقلاب على الملك عبدالله الثاني

وبحسب الوكالة الأردنية الرسمية، فإن تم اعتقال الشخصين السابقين المذكورين بالخبر، وأشخاص آخرين، وذلك بعد تحريات ومتابعات أمنية دقيقة، كما تم اعتقال مدير مكتب ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وجاري التحقيق الآن مع الأشخاص الذين تم توقيفهم والقبض عليهم.

كما ذكرت الواشنطن بوست الأمريكية، أنه تم اعتقال ما يقرب من 20 شخص في الأردن، وبحسب الصحيفة الأمريكية فإنه تم وضع الأمير الحمزة بن الحسين الأخ الغير شقيق للملك عبدالله قيد الإقامة الجبرية بقصره في عمان، وسط عملية تحقيقات موسعة بشأن محاولة الإنقلاب الفاشلة والتي وصفت بالمعقدة.

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كما أعلنت العديد من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين تضامنها الكامل مع الدولة الأردنية والقرارات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بشأن محاولة الإنقلاب الفاشلة.