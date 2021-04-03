مصدر رسمي : الأمير حمزة بن الحسين ليس موقوفا

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المدينة نيوز :- قال مصدر رسمي ، مساء السبت، إن الأمير حمزة بن الحسين ليس موقوفا كما تداولت بعض وسائل الإعلام.
وقال مصدر أمنيّ لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" السبت، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.
شغل عوض الله الذي ولد في عمان عام 1964 منصب وزير التخطيط ووزير المالية، وعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.
ودرس عوض الله في جامعة جورج تاون في واشنطن، وفي مدرسة لندن الاقتصادية.
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