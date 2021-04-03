أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع موجة غبار واسعة خلال الساعات القادمة

الأرصاد يتوقع موجة غبار واسعة خلال الساعات القادمةنبه المركز الوطني للأرصاد من كتلة غبار واسعة بالمناطق الصحراوية الانتشار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز، تأثر أجزاء واسعة من صحارى محافظات "المهرة، حضرموت، مارب، شبوة، الجوف، وصعدة"، بكتلة الغبار واسعة الانتشار قد يمتد تأثيرها بصورة أخف إلى أجزاء من محافظتي صنعاء وعمران.

وأوضح المركز في نشرته التنبيهية مساء اليوم، أنه من خلال متابعة صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات التنبؤات العددية والراصدات السطحية تبين وجود كتلة غبار مصدرها شمال شرق شبه الجزيرة العربية وتتحرك جنوباً وتؤثر حالياً على أجزاء من صحراء الربع الخالي.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية المتوقع تأثرها بالغبار خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للغبار لما له من أضرار على الصحة العامة.

كما نبه المتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة لحماية أجهزتهم من آثار الغبار.. داعيا سائقي المركبات على الطرق الصحراوية بتوخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية.