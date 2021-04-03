الجيش الأردنى: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات تستهدف الأمن

جدة - نرمين السيد - نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، اليوم السبت، اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مشيرا إلى أنه طُلب منه فقط التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".





وجاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى أكد، اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بين أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره فى إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون." وقال اللواء الحنيطى إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح"، مؤكدا أن "كل الإجراءات التى اتخذت تمت فى إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مثلما أكد أن "لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أى اعتبار."

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