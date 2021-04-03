الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن وتأییدھا لقرارات الملك عبد الله الثانى

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، مساء الیوم السبت، عن وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات، التى اتخذھا الملك عبد الله الثانى بن الحسین وولى العھد الحسین بن عبدالله الثانى للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة.





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