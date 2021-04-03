جامعة الدول العربية تؤكد التضامن مع الأردن فى صيانة أمنه

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن التام مع الإجراءات التى اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة، أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار، مؤكدا ثقته فى حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازى مع احترام الدستور والقانون.





وأضاف أبوالغيط أن الملك عبد الله الثانى له مكانة مقدرة وعالية سواء بين أبناء الشعب، الأردن أو على المستوى العربى عموما، وأن الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير فى خدمة القضايا العربية. وشدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام، يعتبر من الضرورى الوقوف ضد أية محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وأضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار.

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