عاجل.. البحرين: نقف مع الأردن ونساند قرارات الملك عبدالله الثانى

جدة - نرمين السيد - أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وقوفه وتأييده التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات التى يتخذها الملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة؛ لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.





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