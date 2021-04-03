جدة - نرمين السيد - أكدت الحكومة العراقيّة فى بيان صادر عن الخارجية، وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّة الهاشميّة بقيادة الملك عبدالله الثانى، فى أى خطوات تتخذ للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأُردنى الشقيق، بما يُعزز حضوره، عبر الارتكانِ للإجراءات التى تنتهى لبسط هيبة الدولة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق تؤكد وقوفها بجانب الملك عبدالله فى أى خطوات للحفاظ على أمن الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.