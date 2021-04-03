التعاون الإسلامى تؤكد مساندتها للإجراءات التى يتخذها الملك عبد الله الثانى

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وقوف المنظمة، ومساندتها لجميع الإجراءات التى يتخذها الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثانى.





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