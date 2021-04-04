أخبار اليمن : الكثير من البرتقال يمكن أن يقتلك..!

الكثير من البرتقال يمكن أن يقتلك..!
يمكن أن يؤدي الشغف المفرط بتناول البرتقال إلى الإصابة بسرطان الجلد. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج أثناء بحث أجراه علماء من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة.
أكد الخبراء أن تناول أكثر من حصتين من الحمضيات يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 63٪. افترض الباحثون أن السورالين في ثمار الحمضيات، والذي له خصائص حساسة للضوء، يؤدي إلى هذا التفاعل.
الأكثر عرضة للخطر في هذه الحالة هم أصحاب البشرة الفاتحة والفاتحة جدًا، حسب صحيفة "إكسبرس".
في وقت سابق، قالت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية إيلينا ماليشيفا إنه لا ينبغي تناول عدد من المنتجات لبعض الوقت بعد التطعيم ضد فيروس كورونا. وشملت هذه اللائحة، على وجه الخصوص، الفواكه الحمضية.
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