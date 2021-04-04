كأس إسبانيا.. سوسيداد يحسم اللقب "المتأخر"

أحرز ريال سوسيداد كأس ملك إسبانيا المؤجلة من عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، بفوزه على أتلتيك بلباو 1-صفر السبت في ديربي الباسك، على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

واللقب هو الثالث لسوسيداد في الكأس المحلية، بعد بطولتي 1909 و1987.

وسجل ميكيل أويارزابال قائد سوسيداد هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 63، إثر عرقلة من إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو على كريستيان "بورتو" مانسانيرا.

وحصل مارتينيز، الذي نشأ في صفوف سوسيداد لكنه رحل عن الفريق مقابل 32 مليون يورو إلى منافسه المحلي في صفقة مثيرة للجدل عام 2018، على بطاقة حمراء في البداية، لكن الحكم خفف العقوبة إلى إنذار بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

واستحوذ سوسيداد على الكرة، وفشل بلباو في اختبار منافسه في الهجمات المرتدة، ولم يقدم سوى القليل على الصعيد الهجومي حتى في محاولته لإدراك التعادل.

وتأجلت المباراة لمدة عام بناء على طلب الناديين للسماح للجماهير بحضور اللقاء، لكن استمرار قيود فيروس كورونا في إسبانيا حرم الجماهير من مشاهدة المباراة في الملعب.

وخسر بلباو آخر 5 مباريات نهائية له في الكأس، لكنه يملك فرصة أخرى للتتويج باللقب عندما يواجه برشلونة في نهائي الموسم الجاري في إشبيلية أيضا، في 17 أبريل الجاري.