الرئيس الفلسطينى: نقف إلى جانب الأردن ونساند قرارات الملك عبد الله الثانى

جدة - نرمين السيد - وقال عباس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، "إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التى اتخذها الملك عبد الله الثانى لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره". وأكد الرئيس الفلسطينى "أننا ندعم هذه الخطوات التى اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".. مشددا على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى قادر على التغلب على هذه الأزمة بحكمة واقتدار، معربا عن تمنياته للأردن باستمرار الأمن والأمان."

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