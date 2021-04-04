مصدر أردني مطلع: الأمير حمزة ليس قيد الإقامة المنزلية

أكد مصدر مطلع في الأردن أن الأمير حمزة بن الحسين "ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا"، كما تتداول بعض وسائل الإعلام.
وفي وقت سابق من السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بين أنه "طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
وقال الحنيطي إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح"، حسب وكالة أنباء الأردن (بترا).
وأكد أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن "لا أحد فوق القانون"، وأن "أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".
وكان مصدر أمني أردني قال إنه "بعد متابعة أمنية حثيثة، تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية".
وأضاف المصدر أن التحقيق في الموضوع جار، وفقا لـ"بترا".
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