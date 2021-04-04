انفجار عبوة ناسفة جنوبى مدينة الناصرية بالعراق

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إن: "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة فى قضاء سوق الشيوخ جنوبى الناصرية قرب حفل شعرى، ما أدى إلى إصابة أحد الحاضرين بجروح خطرة".

وأضاف المصدر، أن: "الانفجار تسبب أيضا بأضرار فى سيارتين ودراجة نارية، فضلا عن الأضرار بالمبنى".