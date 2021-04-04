لاحتواء تفشى كورونا .. إيطاليا تدخل إغلاقا صارما خلال فترة عيد الفصح

جدة - نرمين السيد - ووضعت الحكومة الإيطالية جميع أراضى البلاد ضمن قائمة "المنطقة الحمراء"، لتعلن فيها أشد درجات الإغلاق صرامة حتى يوم الاثنين كإجراء احترازي، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إن معدل الإصابات آخذ فى الانخفاض.

ويشمل الإغلاق، الذى أعلن عنه الشهر الماضي، فرض قيود على حركة الأفراد مع تقييد السفر والزيارات للأقرباء.

ويتم إغلاق المتاجر غير الأساسية، بينما تبقى المطاعم والحانات مفتوحة فقط للطلبات الخارجية.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش على الطرق للتأكد من بقاء المواطنين على مقربة من منازلهم، وصدرت أوامر بتسيير دوريات إضافية لتفريق التجمعات الكبيرة فى الساحات والمتنزهات، والتى عادة ما تكون مزدحمة برواد التنزه خلال عطلة عيد الفصح.