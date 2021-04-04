رئيس البرلمان العربى : ندعم جهود ملك الأردن لحفظ أمن واستقرار المملكة

جدة - نرمين السيد - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومى، وقوف البرلمان العربى التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم كافة القرارات والإجراءات التى يتخذها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين لحفظ الأمن والاستقرار فى المملكة ومواجهة أى محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.





وشدًد رئيس البرلمان العربى على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، مؤكداً على أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التى تقوم عليها منظومة العمل العربى المشترك.

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