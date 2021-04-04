الأمم المتحدة ترحب بإلغاء واشنطن العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أن جوتيريش "يرحب بإلغاء الولايات المتحدة مرسوما حول "تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية". وأضاف أن الأمين العام يجد دور المحكمة هاما فى مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة، على لسان وزير خارجيتها أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين فى المحكمة الجنائية الدولية. ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها فى ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان.
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