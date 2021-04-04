بالصور.. كيف احتفل المصريون في منازلهم بـ"موكب الملوك"؟

رصد موقع "دوت الخليج"، احتفال بعض الأسر المصرية الذين اصطف أفرادها أمام شاشات التلفاز، لمتابعة موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بوسط القاهرة، إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، وهم يشعرون بالفخر بحضارة أجدادهم.

واختلفت أشكال الاحتفال داخل البيوت، فالبعض رسم رموزا فرعونية على وجوه الأطفال، وآخرون حملوا علم مصر مهللين، فيما حرص قسم آخر على التقاط الصور مع شاشات التلفاز أثناء مشاهدة الحدث التاريخي.

ويقول محمد كمال لموقع "دوت الخليج"، إن الحدث "تاريخي بكل المعايير، ويبرز مدى عظمة الحضارة المصرية، كما كان الحفل على أكبر قدر من التنظيم والبهاء، ويبزر التطور الذي تشهده مصر في كافة المجالات".

ومن جهة أخرى، التقط بعض "المحظوظين" صورا للموكب وهو يمر من أمام منازلهم، ونشروها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول محمود محمد لموقع "دوت الخليج": "حرصت على تصوير الموكب ونشره على صفحتي بموقع فيسبوك، فهو حدث تاريخي لن نشهده كل يوم، لذلك أردت توثيقه".

وكان #موكب_المومياوات_الملكية الوسم الأكثر انتشارا في أغلب الدول العربية، حيث عبر عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل عن فرحتهم بهذا الحدث المهيب.

وتم خلال الموكب نقل 22 مومياء، من بينها 18 لملوك و4 لملكات.

ومن أبرز الملوك والملكات الذين نقلت مومياواتهم الملك رمسيس الثاني، والملكة أحمس نفرتاري، والملك سقنن رع تاعا، والملك تحتمس الأول، والملك أمنحتب الثاني، والملكة حتشبسوت، والملكة تي.

كما شهد الموكب تقديم عدد من الاستعراضات الراقصة والغنائية المناسبة للحدث، الذي حضره كبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن مثل حسين فهمي وأحمد حلمي وأحمد السقا ونيللي كريم وهند صبري.